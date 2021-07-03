Лукашенко - молодежи: надо добиться, чтобы все ценили Великую Победу и через это ценили нас

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодое поколение белорусов должно добиться, чтобы все, в том числе и за рубежом, ценили Великую Победу в Великой Отечественной войне и роль, которую в этом сыграл белорусский народ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в День Независимости на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что нельзя не обращать внимания на то, что историю хотят переписать, отняв у народа Великую Победу. "Кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металлов. Но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа. Почему она очень дорога? Потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос, от какого наследства мы отказываемся?" - сказал Александр Лукашенко.

Тех, кто хочет забыть эту Победу, Президент назвал безумцами. "Они не думают, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том (и это претензия к нашему поколению), что мы не сумели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас - что мы их спасли, что мы им подарили жизнь. Надо признать: наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили".

Исправление этой ошибки, как сказал Президент, уже началось с расследования преступлений нацизма на белорусской земле.

"Это сродни холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать, и весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать. А мы, такие толерантные, добрые, мы никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, а вам следует его продолжить", - обратился к молодежи белорусский лидер.

По его словам, это не менее важно, чем достичь результатов в экономике или финансах, потому что касается сердец и душ каждого человека. "Если потеряем сердца и души, повторим то, что было в прошлом году, может быть, в еще худшем варианте", - предупредил Александр Лукашенко.

"Поэтому приходите сюда сегодня и всегда, приводите своих детей, рассказывайте им о подвигах народа, учите любить родную землю и беречь мир, - призвал белорусский лидер. - Тогда этот Курган Славы, стремящийся в небо, откуда смотрят на нас ушедшие герои, будет вечно хранить память о тех героях. О тех, кто подарил белорусам жизнь и свободу".

Президент также напомнил, что нет ничего вечного и как мы будем относиться к ушедшим, так будет относиться к нам и новое поколение.

В завершение церемонии Александр Лукашенко еще раз поздравил всех с самым главным, святым и светлым праздником для Беларуси - Днем Независимости.

"Его так же надо держать в руках и отстаивать. Ни в коем случае нельзя растворить этот праздник в разного рода заявлениях и предложениях о том, что не тогда празднуем, надо было в другое время и так далее. С этого начинается уничтожение любой идеи, - сказал он. - Это наш праздник, признанный всенародно на референдуме. Это светлый, ценный для нашего народа праздник - День Независимости. В этом сакральном месте я всех вас хочу поздравить, весь белорусский народ - с Днем Независимости!"-0-