Лукашенко: молодое белорусское государство умеет находить эффективные ответы на любые вызовы

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодое белорусское государство умеет находить эффективные ответы на любые вызовы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

"В бурном море перемен нам с вами удалось отстоять независимость Беларуси, вывести на новый уровень экономику, сохранить и развить социальную сферу. Но главное, мы сохранили себя, менталитет, достоинство и чистую душу белорусского народа. Все то, что нас объединяет и позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Время показало, что наше молодое суверенное государство умеет находить, если нужно, эффективные ответы на любые вызовы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Подтверждением этому, заявил Президент, стало то, как в стране справляются с пандемией коронавируса. "Все, что нами сделано и делается, - исключительно для сохранения здоровья и жизни наших людей", - отметил он.

А приграничный кризис с беженцами, по словам главы государства, показал, что для белорусов милосердие, человеколюбие и совесть - не пустой звук. "Мы всегда готовы откликнуться на чужую беду. И помните, если кто-то это не понимал: как ты относишься к человеку, так и он к тебе будет относиться. Как твой народ уважает другие народы, так и тебя будут уважать. Это непреклонная истина, мы ее должны помнить. Слава богу, с этим у нас все хорошо. Мы поддержали тех людей, обогрели, дали им кров и хлеб. Они пришли к нам с миром, и мы встретили их с открытой душой. К таким людям в нашей чистой, уютной, красивой, гостеприимной Беларуси другого отношения не могло и быть", - заявил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что подобные события дают понять, насколько уязвим сегодня человек, когда теряет связь с корнями, с родной землей, и как важно в современном жестоком мире беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий.-0

Лукашенко: прочные духовные опоры помогли белорусам сохранить родной язык, культуру и традиции

Лукашенко: утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего