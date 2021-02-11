Лукашенко: можно честно и открыто сказать - мир ошалел

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает усиление национальных политик в мире и отход от идей глобализма. Об этом он заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно честно и открыто сказать: мир ошалел. Трудным был минувший год для всего человечества. Но зато мы увидели, как в один миг от идеи глобального развития большие и малые государства перешли к стратегии национального выживания", - сказал Президент. Он напомнил, как не так давно Беларуси и другим странам крупные государства, типа США, государства Евросоюза, навязывали идеи глобализма. "Как только появился этот жупел в виде пандемии, все скукожились, все замкнулись. И плевать на друзей и на соседей. Все закрыли свои границы. Так где же этот глобализм?" - задал вопрос глава государства. - Поэтому не верьте тому, что говорят: демократия, глобализм и прочее. Это - чтобы мозги дурить людям в мире. Это делают несколько государств для того, чтобы господствовать в мире. И как только ситуация хоть чуть-чуть изменится, они мгновенно изменят свою политику. Так и случилось".-0-