Лукашенко: мы, белорусы, хотим мирно жить и работать

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси хотят мирно жить и работать. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, белорусы, хотим мирно жить и работать. Мы не для того восстанавливали свою страну из пепла Великой Отечественной, преодолели послевоенную разруху, кризис 90-х, построили на своей земле красивую и миролюбивую республику, чтобы кинуть это все в пекло войны, в которой проиграют все. Это не про нас", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь никогда никому не угрожала и никогда не станет источником угроз для других народов. "Но право следовать исконным традициям и выбранному народом политическому курсу незыблемо, - сказал он. - Мы защищали его и будем защищать. И не только с оружием в руках. Сегодня в категорию "военная безопасность" мы закладываем такие понятия, как защита исторической правды, исторической памяти и воспитание патриотизма".

Александр Лукашенко отметил важность помнить и чтить историю, своих предков: "Помните: как мы о них, ушедших, так и наши дети к нам будут относиться, когда мы будем с вами там".

Александр Лукашенко

"Мы защищали нашу память и мы будем ее защищать. В условиях резкой эскалации глобальной напряженности белорусы должны помнить, что мы являемся наследниками народа-победителя. Мы должны приложить все усилия для сохранения белорусской государственности. Впервые в истории мы с вами построили суверенное и независимое государство. И наш долг перед теми, кто платил жизнью за это высочайшее достижение, нашей героической историей сохранить это государство. Но не для нас же - для детей. Это им жить в этом государстве. Очень не хотелось бы, чтобы нас снова делили, перекраивали, ставили в стойло и под плетку. Очень бы не хотелось, чтобы наши дети получили такую участь, - сказал Президент. - Поэтому все зависит от нас. Всегда в истории любого государства бывают острые периоды, когда народ должен доказать право быть суверенным и независимым. Возможно, такой период и такое время проживаем и мы. Куда от этого деться, что время выбрало нас".

Александр Лукашенко пожелал, чтобы символизм национального праздника - Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси - давал веру в себя, вдохновлял на новые свершения во имя родной страны.-0-