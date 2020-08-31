Лукашенко: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко попросил Сукало подключиться к работе по обновлению Конституции Глава государства отметил, что хотел бы обсудить тактические и стратегические темы работы судов.

Президент отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. "Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска", - обратил внимание глава государства. При этом он заметил, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение.-0-

По итогам совещания

В Верховном и областных судах завершена цифровизация правосудия - Сукало "Мы запускаем единую автоматизированную информационную систему судов общей юрисдикции, которая позволяет фиксировать в режиме онлайн каждую ситуацию в каждом районном суде", - отметил председатель Верховного суда.

Сукало предложил упростить функции Президента в части назначения судей По словам Валентина Сукало, в судах всех уровней работают 1239 судей. Он считает, что нет необходимости, чтобы всех их назначал глава государства. "Функции Президента в этой части могут быть несколько упрощены.