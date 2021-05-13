Лукашенко: мы делаем Конституцию будущего нашего государства

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководителями Конституционной комиссии Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, - быть этой Конституции. Не поддержат - у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что многое будет зависеть от элиты белорусского общества - руководства страны всех уровней, юридической общественности, образованных, умных и талантливых граждан, которые будут не только высказывать свое мнение, но и вести за собой общество.

Глава государства отметил, что нынешнюю промежуточную встречу было предложено провести руководством комиссии, чтобы обсудить некоторые вопросы, которые поднимаются на ее заседаниях. "Думаю, что мы оперативно рассмотрим эти вопросы. Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, что на этом этапе я практически не вмешиваюсь (вы это чувствуете) в работу Конституционной комиссии. Но при необходимости, если будет такое с вашей стороны требование, для обсуждения каких-то конкретных вопросов мы соберемся и обсудим. Вот как сегодня", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также заявил, что когда проект обновленной Конституции будет подготовлен, то тогда уже с его участием состоится принципиальное подробное чтение этого проекта: "Соберемся и будем читать по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации. Я буду высказывать свое мнение. Вы свое выскажете в проекте. Но это же не значит, что все будет единогласно - кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти после ознакомления могут внести какие-то предложения, граждане, когда вынесем на обсуждение. Мы это все должны учитывать".

Глава государства поблагодарил граждан, которые активно себя ведут и направляют предложения по возможным изменениям в Конституцию. "Юристы есть толковые, умные, которые напрямую на вас выходят - на председателя (Конституционной комиссии. - Прим. БЕЛТА), руководителей наших палат парламента и предлагают конкретные изменения в проект Конституции или иные вносят предложения. Словом, люди ведут себя активно - те, кто хочет сохранения страны, кто понимает, что такое Конституция", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Конституция - это основная конструкция нашего государства, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была в чем-то неправильной, а те или иные изменения вносились для галочки или в популистских целях.

"Вот провели заседание Конституционной комиссии, Конституцию некую нарисовали. Для того, чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию. Не должно быть, Петр Петрович (председатель Конституционной комиссии и Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич. - Прим. БЕЛТА), так ни в коем случае", - сказал Президент.-0-

Председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Беларуси Петр Миклашевич и Александр Лукашенко