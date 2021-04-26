Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы возродить пострадавшие от ЧАЭС регионы и вдохнуть в них жизнь

26 апреля, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Необходимо сделать все, чтобы возродить пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС регионы и вдохнуть в них жизнь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что в течение ближайших пяти лет нужно, выдержав все нападки и давление, с которыми сталкивается Беларусь, сформировать программу развития пострадавших регионов, возродить эти земли.

"Наше поколение и следующее за мной поколение наших детей понимают, что такое Великая Отечественная война, хотя и не воевали. Мы это хорошо знаем. Наши дети знают. А вы уверены, что дети наших детей будут также остро ощущать эти проблемы? Как показали последние события конца прошлого года - не все, - заметил глава государства. - Поэтому, если мы чернобыльскую проблему не решим в течение 5 лет, не определимся, что будем делать в будущем, особенно в эти 5 лет на этих землях, никто не решит. Боль уйдет. Из наших судеб уйдет Чернобыль. Останется ли в жизни, сердцах и судьбах наших детей и внуков эта боль, сказать трудно. Поэтому чего бы нам ни стоило, мы должны сделать все, чтобы, возродив земли, вдохнуть в них настоящую жизнь".

Именно для этого Президент посещает пострадавшие регионы и знакомится с ситуацией в них, совершая облет над территорией на вертолете. "Когда поднимаешься над этими регионами, до слез больно, что эти земли могли бы остаться неухоженными, что они могли бы исчезнуть", - признался глава государства.

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