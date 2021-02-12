Лукашенко: мы должны сплотиться, у нас не один лидер в стране

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает сторонников мирного и спокойного развития страны сплотиться. Об этом он заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны сплотиться. У нас не один лидер в стране. У нас на местах настоящие лидеры. И они сегодня присутствуют", - сказал глава государства.

Он призвал всегда основательно думать и анализировать те или иные предложения оппонентов, делать это без эмоций, понимая, что за этим последует. "Давайте подумаем над этим, подвергнем сомнению, а по некоторым направлениям сделаем наоборот", - отметил белорусский лидер.

"Надо сжать зубы, собраться и пережить этот сложный неопределенный период", - заявил Александр Лукашенко.

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