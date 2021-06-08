Лукашенко: мы должны стрелковое оружие производить у себя

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обозначил в качестве важной темы развитие отечественного производства стрелкового оружия.

"Мы не собираемся кого-то побеждать, - отметил он. - Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться".

"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент считает, что для организации производства такого оружия Беларуси может быть полезен опыт России. "Близкая нам страна, с которой мы разрабатываем, производим оружие, Россия - она абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь производство", - отметил белорусский лидер.

Как рассказал журналистам по итогам доклада главе государства председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, по поручению Президента о создании в стране стрелкового оружия и боеприпасов к нему сформирован научно-производственный кластер "Устье" на территории Оршанского региона. "Сегодня там пять новых цехов, объектов, где мы производим, модернизируем определенные типы стрелкового оружия. Часть этих видов уже стоит на вооружении Вооруженных Сил Беларуси. Освоено серийное производство уже трех типов патронов. Работа в данном направлении будет продолжена", - проинформировал Дмитрий Пантус.-0-