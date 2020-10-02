Лукашенко: мы гордимся, что сохранили и развиваем профессионально-техническое образование

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием со дня основания системы профессионально-технического образования учащихся, работников и ветеранов этой сферы. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службе главы государства.

"Подготовка востребованных специалистов в Беларуси всегда была и остается одним из приоритетов национального образования. Квалифицированные кадры - важнейшее слагаемое успешной работы современных предприятий, модернизации производств и выхода экономики на новый уровень, - говорится в поздравлении. - Мы гордимся тем, что сумели сохранить и постоянно развиваем как традиционные, так и перспективные направления профессионально-технического обучения, обеспечиваем его совершенствование с учетом потребностей суверенной страны".

Глава государства отметил, что учащиеся колледжей и техникумов неизменно занимают призовые места на международных конкурсах, а популярность рабочих специальностей у белорусских абитуриентов растет из года в год.

"Убежден: педагоги и в дальнейшем будут успешно передавать свои знания и опыт нашей молодежи", - подчеркнул Президент.-0-