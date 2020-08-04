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04 августа 2020, 12:53

Лукашенко: мы гордимся молодым поколением, несмотря на распространение в их среде "иных мнений"

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4 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В Беларуси гордятся молодым поколением, даже несмотря на то, что в его среде распространены "иные мнения". Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже выросло поколение белорусов, родившихся в независимой стране, интересное, очень разнообразное поколение. И, несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как ни в какой другой, распространены "иные мнения", мы гордимся этим поколением", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что молодежь всегда была и будет приоритетом государства, потому что она - будущее страны. "Поэтому мы традиционно отдаем молодому поколению больше, чем получаем взамен. Это инвестиции в будущее", - сказал белорусский лидер. Он назвал различные сферы, которые получают соответствующую поддержку со стороны государства и создают возможности для всестороннего развития молодого поколения. "Мы сохранили доступные базовое и высшее образование для всех. Может, для жителей столицы это и не является чем-то выдающимся. Но для ребят из глубинки, из семей простых рабочих и крестьян, учителей, врачей, специалистов села это большая возможность для первого шага в жизнь", - привел пример глава государства.

Он также обратил внимание на то, что за годы независимости создана система поддержки молодежного спорта, построена сильная материальная база для занятий спортом, которая доступна всем желающим. "Как бы меня ни упрекали за отсыл к 90-м, но теперь у наших борцов и боксеров нет необходимости присоединяться к преступным группировкам, для того чтобы прокормить свои семьи (а было же так). Они занимаются любимым делом, выигрывают турниры, тренируют подрастающее поколение, имеют весомый голос в обществе, причем выступая как на стороне власти, так и критикуя ее", - отметил Президент.

Создана также система защиты и поддержки молодых семей. "Это и возможность бесплатного ЭКО, и социальная защита матерей, и финансовая, и материальная поддержка, особенно многодетным и малоимущим семьям. Это и льготное кредитование со стороны банковской системы для строительства жилья молодым специалистам", - перечислил Александр Лукашенко.

"Но молодежь разная. Для кого-то слова "строительный студотряд" являются чем-то далеким и архаичным, но для многих ребят это реальная возможность дополнительного заработка (и я через это прошел, как и множество сидящих здесь). Для одних распределение - обязательная отработка, для других - возможность гарантированного государством трудоустройства. Для кого-то волонтерство - это активное информирование в соцсетях и самореализация, даже самопиар, для других - помощь ветеранам и инвалидам в составе отрядов БРСМ", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что для государства все молодые люди представляют ценность и стратегический запас. "И те, кто под действием эмоций и, возможно, убеждений стоят в цепочках солидарности за ощущением некой внутренней свободы. И те ребята, которые давали присягу верно и добросовестно защищать свое Отечество от угроз, как внешних, так и внутренних. Все они - и те, кто в цепочках, и те "противные негодяи" омоновцы - все они наша молодежь. Но государство, как и родители в семье, несет ответственность за всех своих детей. Самое главное - это сохранение мира и порядка на нашей земле, для того чтобы вы могли получать образование, создавать семьи и давать дорогу в жизнь новым поколениям белорусов. Без этого не может быть развития", - подытожил Президент.-0-

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