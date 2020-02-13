Лукашенко: готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования

13 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя зарубежного гостя, глава государства отметил, что Беларусь часто называют восточной Швейцарией. "Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами, - сказал Александр Лукашенко. - Правда, есть небольшие отличия. Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, - много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет".

Президент отметил, что у Беларуси со Швейцарией всегда были хорошие, добрые отношения. "Но я думаю, что нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика - главное. Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования", - подчеркнул он.

В качестве позитивного примера взаимодействия двух стран Александр Лукашенко назвал решения о назначении посла Швейцарии в Беларуси и об открытии в Минске посольства этой страны. "Это будет хороший шаг в направлении углубления нашего сотрудничества, - сказал глава государства. - Ваш визит очень важен, он своевременный. И уверен, что он даст толчок углублению нашего сотрудничества".

Между двумя странами отмечается устойчивая активизация политических контактов. В 2017 году в Федеральном собрании Швейцарии впервые создана парламентская группа дружбы с Беларусью. В 2018 году состоялся официальный визит в Швейцарию председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко, в 2019-м - визиты первого заместителя премьер-министра и председателя правления Нацбанка.

В мае 2019 года Федеральный совет Швейцарии принял решение о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси. А уже в сентябре Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт вручил верительные грамоты главе белорусского государства. Сегодня в Минске откроется посольство Швейцарии.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то в последние годы достигнуты рекордные показатели в части роста белорусского экспорта товаров и услуг, привлечения инвестиций.

За прошлый год товарооборот Беларуси со Швейцарией составил $258,2 млн, что более чем на 38% превышает уровень 2018-го, экспорт достиг $40 млн (плюс 34,7%), импорт превысил $218 млн (почти на 40% больше). Беларусь поставляла в Швейцарию в основном специфические товары, кузова для автомобилей, изделия из камня или других минеральных веществ, овощи. Импортировались электрические трансформаторы, части подвижного состава, лекарственные средства и медицинское оборудование, изделия из недрагоценных металлов. Значительную долю импорта составляет оборудование для модернизации белорусской промышленности.

Швейцария входит в десятку стран - ключевых потребителей белорусских услуг, в основном транспортных, компьютерных, телекоммуникационных и информационных. Примечательно, что оборот услуг с этой страной превышает товарооборот. С января по ноябрь 2019 года экспорт услуг в Швейцарию увеличился на 30,5% и составил $180 млн.

Эта страна также входит в число пяти крупнейших инвесторов в Беларусь по показателю прямых иностранных инвестиций на чистой основе ($41 млн за январь-сентябрь 2019 года). В Беларуси зарегистрированы 103 организации со швейцарскими инвестициями, в том числе 37 совместных и 66 иностранных, а также 39 представительств.-0-

Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - Кассис Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Надо защищать свое место в окружении сильных стран - Кассис отметил схожесть Беларуси и Швейцарии "Мы находимся в похожей геополитической ситуации, окружены соседями, в том числе крупными и сильными государствами. И нам надо утверждаться, защищать свое место в этом окружении", - сказал глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.