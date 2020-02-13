Лукашенко: готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 13 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:18 Ляшенко ориентирует "Беллесбумпром" на более активный выпуск импортозамещающей продукции Экономика
12:13 Заявление для СМИ относительно истории с бэкдором в The Wall Street Journal Технологии
12:13 Металлурги пяти стран ознакомятся с опытом работы БМЗ Экономика
12:07 Археологи раскопали окаменелости черепахи размером с автомобиль Калейдоскоп
12:00 В начале следующей недели в Беларуси будет не по-зимнему тепло Общество
11:53 Белорусская техника, мелиоративные работы, тепличные комплексы - в чем заинтересован Хабаровский край Экономика
11:48 Решение по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка должно быть принято весной - Госкомимущество Экономика
11:44 Потребление природного газа в Беларуси снизилось в 2019 году Экономика
11:42 До +5°С ожидается в Беларуси 14 февраля Общество
11:39 Мицкевич: сотрудничество Беларуси и Швейцарии имеет большой потенциал Политика
11:36 Надо защищать свое место в окружении сильных стран - Кассис отметил схожесть Беларуси и Швейцарии Политика
11:32 Госкомимущество: готовится проект указа о продаже госдоли Приорбанка на аукционе Экономика
11:31 Три золота "Продэкспо-2020" – у Минского завода виноградных вин Экономика
11:18 Житель Брестской области спрятал в тайниках автомобиля косметические препараты на Br6 тыс. Происшествия
11:14 Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Минске Происшествия
10:57 Победа жизни над мусором: художница создает "экосистемы" из пластиковых отходов Калейдоскоп
10:57 Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год Экономика
10:54 Вокруг планеты: Старейший в мире карнавал проходит в Венеции Калейдоскоп
10:53 В ДТП под Псковом пострадал гражданин Беларуси - посольство Происшествия
10:50 В Березе водитель легковушки сбил подростка и скрылся Происшествия
10:46 В Гродненской области на приобретение музыкальных инструментов в прошлом году направили около Br400 тыс. Регионы
10:44 Гродненская область в 2019 году увеличила экспорт товаров на 11% Регионы
10:44 Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - Кассис Политика
10:42 Три легковушки столкнулись на пр.Машерова в Минске Происшествия
10:38 Лукашенко: готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования Президент
10:35 В Березинском районе мальчик получил серьезные ожоги Происшествия
10:33 Новинки белорусской сельхозтехники представлены на выставке в Татарстане Общество
10:28 Посевные площади всех сельхозкультур в Витебской области увеличат Регионы
10:22 Женщины, изменившие современную науку В мире
10:19 В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана в стране В мире
Все новости
Все новости
Президент
13 февраля 2020, 10:38

Лукашенко: готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования

Иньяцио Кассис и Александр Лукашенко
Иньяцио Кассис и Александр Лукашенко

13 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя зарубежного гостя, глава государства отметил, что Беларусь часто называют восточной Швейцарией. "Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами, - сказал Александр Лукашенко. - Правда, есть небольшие отличия. Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, - много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет".

Президент отметил, что у Беларуси со Швейцарией всегда были хорошие, добрые отношения. "Но я думаю, что нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика - главное. Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования", - подчеркнул он.

В качестве позитивного примера взаимодействия двух стран Александр Лукашенко назвал решения о назначении посла Швейцарии в Беларуси и об открытии в Минске посольства этой страны. "Это будет хороший шаг в направлении углубления нашего сотрудничества, - сказал глава государства. - Ваш визит очень важен, он своевременный. И уверен, что он даст толчок углублению нашего сотрудничества".

Между двумя странами отмечается устойчивая активизация политических контактов. В 2017 году в Федеральном собрании Швейцарии впервые создана парламентская группа дружбы с Беларусью. В 2018 году состоялся официальный визит в Швейцарию председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко, в 2019-м - визиты первого заместителя премьер-министра и председателя правления Нацбанка.

В мае 2019 года Федеральный совет Швейцарии принял решение о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси. А уже в сентябре Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт вручил верительные грамоты главе белорусского государства. Сегодня в Минске откроется посольство Швейцарии.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то в последние годы достигнуты рекордные показатели в части роста белорусского экспорта товаров и услуг, привлечения инвестиций.

За прошлый год товарооборот Беларуси со Швейцарией составил $258,2 млн, что более чем на 38% превышает уровень 2018-го, экспорт достиг $40 млн (плюс 34,7%), импорт превысил $218 млн (почти на 40% больше). Беларусь поставляла в Швейцарию в основном специфические товары, кузова для автомобилей, изделия из камня или других минеральных веществ, овощи. Импортировались электрические трансформаторы, части подвижного состава, лекарственные средства и медицинское оборудование, изделия из недрагоценных металлов. Значительную долю импорта составляет оборудование для модернизации белорусской промышленности.

Швейцария входит в десятку стран - ключевых потребителей белорусских услуг, в основном транспортных, компьютерных, телекоммуникационных и информационных. Примечательно, что оборот услуг с этой страной превышает товарооборот. С января по ноябрь 2019 года экспорт услуг в Швейцарию увеличился на 30,5% и составил $180 млн.

Эта страна также входит в число пяти крупнейших инвесторов в Беларусь по показателю прямых иностранных инвестиций на чистой основе ($41 млн за январь-сентябрь 2019 года). В Беларуси зарегистрированы 103 организации со швейцарскими инвестициями, в том числе 37 совместных и 66 иностранных, а также 39 представительств.-0-

Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - КассисЖивущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - Кассис
Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Надо защищать свое место в окружении сильных стран - Кассис отметил схожесть Беларуси и ШвейцарииНадо защищать свое место в окружении сильных стран - Кассис отметил схожесть Беларуси и Швейцарии
"Мы находимся в похожей геополитической ситуации, окружены соседями, в том числе крупными и сильными государствами. И нам надо утверждаться, защищать свое место в этом окружении", - сказал глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бизнес Лукашенко Швейцария
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко заслушал доклад Караника по ситуации с коронавирусом
Фото из архива Орденом Матери награждены 70 жительниц Витебской, Могилевской и Минской областей
Во время совещания Лукашенко высказался за идею конвергенции в работе государственных СМИ
Во время совещания Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ и Telegram-каналах
Александр Лукашенко и Николай Снопков Лукашенко послу Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы - их настоящие друзья
Александр Лукашенко От белорусского Euronews до медиацентра - с какими предложениями руководители СМИ пришли к Лукашенко
Главное
Иньяцио Кассис и Александр Лукашенко Лукашенко: готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования
Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - Кассис
Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год
Три золота "Продэкспо-2020" – у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
Лукашенко заслушал доклад Караника по ситуации с коронавирусом
Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: даже случайное употребление допинга надо исключить
Новинки белорусской сельхозтехники представлены на выставке в Татарстане
Администрация Президента указывает на недостатки в работе с обращениями граждан на местном уровне
До +5°С ожидается в Беларуси 14 февраля
Сотрудничество в области санитарной охраны территорий стран СНГ обсудят в Минске
Ляшенко ориентирует "Беллесбумпром" на более активный выпуск импортозамещающей продукции
Квартира - с любовью! В столичном комплексе "Минск Мир" - праздничная акция ко Дню Святого Валентина
Откройте сердце любви! В минском ТРЦ "Дана Молл" 14 февраля - День Святого Валентина!
США рассчитывают поставлять газ в Беларусь через Литву
Поддержание ценовой стабильности и защита внутреннего рынка - МАРТ об основных задачах на 2020 год
Делегация Мьянмы ознакомилась с возможностями Беларуси в сфере ПВО
Мингорисполком и облисполкомы 15 февраля проведут прямые телефонные линии
Мнение экспертов: "облачность" будет расти – и бизнесу это на пользу
Российская компания "Газпром нефть" готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.