Лукашенко: мы не будем силой заставлять беженцев делать то, что они не хотят

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона не будет силой заставлять беженцев делать то, что они не хотят. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я знаю, что у вас уже образовалась некая руководящая элита в лагере. Это неплохо. Давайте через них поддерживать контакт со всеми вами, - призвал Александр Лукашенко. - Еще раз повторяю: мы сделаем все, что вы пожелаете. Мы не будем вас силой заставлять делать то, что вы не хотите".-0-
Александр Лукашенко