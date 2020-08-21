Лукашенко: мы не можем позволить разрушать страну

21 августа, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в стране политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофичную. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая агрокомбинат "Дзержинский", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы люди рабочие, знаете, что деньги зарабатываются вот таким образом (трудом. - Прим. БЕЛТА). Иногда, бывает, на улице, но это недолго, - отметил Александр Лукашенко. - Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила".

По словам главы государства, ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. Он рассказал, что в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и высказала слова поддержки, пожелав "выстоять в этой ситуации". Однако, подчеркнул Президент, обстановка не такая сложная, что надо "выстаивать".

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что перед посещением предприятия встретился с руководителями правоохранительных структур, обсудил с ними вопросы поддержания правопорядка внутри страны и реагирования на внешние угрозы. "Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать", - заявил глава государства.-0-

Лукашенко: нам готовили эту заварушку, планируют это и направляют США "Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал глава государства.