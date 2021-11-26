Лукашенко: мы не просто будем надеяться, мы будем вместе с беженцами работать над их мечтой

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона не просто будет надеяться на разрешение миграционного кризиса на границе, а вместе с беженцами работать над их мечтой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы не просто будем надеяться, мы будем вместе с вами работать над вашей мечтой", - сказал Александр Лукашенко.-0-