Лукашенко: мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не станет на колени, даже если останется в одиночку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на женском форуме "За Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Поверьте, ситуация очень непростая. И я ее не хочу усложнять. Мы мужики, и мы решим эту проблему", - заверил белорусский лидер.

К женщинам и девушкам Александр Лукашенко обратился с просьбой: "Вы вернетесь домой. Скажите дома, в каждой деревеньке, в городе, большом и малом, скажите людям о том, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и, может быть, всей Европы, не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я только что сказал: в их арсенале осталось совсем немного приемов. И мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени. Даже если останемся в одиночку", - сказал глава государства.-0-