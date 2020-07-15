Лукашенко: мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Без нормальной зарплаты люди не захотят оставаться в стране. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сегодня в Витебске во время общения с местными жителями и строителями путепровода "Полоцкий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я знаю, что такое строительство, что такое строители. Вот наказ всем начальникам: чтобы у строителей, мостовиков не было нареканий на зарплату. Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Президент отметил, что строителям часто приходится работать в тяжелых условиях: и в заморозки, и под дождем. "Это люди, которым надо платить нормальную зарплату", - подчеркнул он.

"Хорошо, что мы сохранили наши коллективы мостостроевцев, далеко не каждая страна может построить мост. Мы это умеем делать. Но, чтобы не потерять этих людей, они должны получать достойную заработную плату", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что говорит об этом не потому, что в стране проходят президентские выборы. "Если не работать, то и зарплаты нет. Вот и все выборы. Но если есть работа, если за полтора года создаются такие "памятники" (реконструкция путепровода "Полоцкий". - Прим. БЕЛТА), это дорогого стоит", - подытожил он.-0-