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24 декабря 2019, 14:24

Лукашенко: мы никаким суверенитетом не делимся - ни Россия, ни Беларусь

Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов
Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов

24 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Развитие союзных отношений не влечет за собой утрату суверенитета. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Противоречия никакого нет. Мы два суверенных независимых государства - Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси. Что такое суверенитет? Это власть над территорией. У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь", - подчеркнул белорусский лидер.

"Что касается современного момента по интеграционным вопросам: есть так называемая 31-я карта. Вы тоже о ней говорили. Это план строительства наднациональных органов. Парламент возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать. Да, в правительстве попытались увязать. Не знаю только зачем, - сказал Президент. - 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов, - таможня, экономика, защита пространства нашего и так далее. Планы тех путей, по которым мы уже движемся. Основа - экономика. Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕАЭС. А 31-я карта - это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами".

"Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство (недавно прочитал - Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался). Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш Президент. Дословно - в Питере, когда мы остались: слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с Президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее?" - отметил глава белорусского государства.

Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов

Александр Лукашенко подчеркнул, что с Путиным действительно была достигнута соответствующая договоренность. "Поэтому вся конспирология у вас сейчас в России строится на том: ах, останется Президент после 2024 года или нет. Это ваш вопрос. Отчасти и наш, потому что как бы мы тут ни говорили, Беларусь и Россия настолько близки друг другу (без всяких планов интеграции), что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно как Россию волнует, что будет дальше с Беларусью, особенно после Лукашенко", - сказал Президент.

Он считает, что Россия ни в коем случае не хотела бы потерять Беларусь. "Я Путину грубо сказал: знаете, я вас понимаю, потерять Беларусь - это хуже, чем потерять кусок где-то России".

Вместе с тем глава государства считает, что это "вообще нереально и невозможно" в нынешних условиях. "Даже не стройте таких планов и не пишите об этом и в виртуальном мире, не рассуждайте. Россия никогда не будет воевать с Беларусью, как некоторые думают. Особенно на Западе меня пугают: после Украины - вы", - отметил белорусский лидер.

Эту свою позицию он объяснил тем, что в белорусско-российских отношениях нет "революционной" ситуации.

Александр Лукашенко напомнил, что накануне кризиса в отношениях с Россией в Украине по ряду вопросов, включая языковой и национальный, накручивался клубок противоречий. "Вопросов, которых не должно быть в Украине. И этот клубок накручивался, накручивался. Януковича свергли и так далее. И Янукович куда ринулся - на Донбасс. Он хотел, чтобы Донбасс стал опорой его наступления. Правда, Донбасс его отверг. Но идеи остались - противостояние с Киевом и тому подобное. Оттуда началась эта заваруха. Это было на моих глазах. Поэтому я это очень хорошо знаю", - отметил Президент.

"Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть маленький, но дала повод к этому столкновению", - считает Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, почему Беларусь гипотетически могла бы отвернуться от России, Президент сказал: "Если вы будете нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочего. И каждый год мы будем под Новый год этим заниматься. И если вы будете нам все время писать и говорить в вашем виртуальном мире, что мы у вас нахлебники, гиря на ногах, что мы (Россия. - Прим. БЕЛТА) вам все тут отдаем, а вы такие-сякие. Тогда мы скажем: спасибо, не надо!"

Александр Лукашенко подчеркнул, что не только Россия оказывает определенную поддержку Беларуси, но и Беларусь оказывает российской стороне огромное количество услуг. Эту информацию глава белорусского государства в том числе представил на недавних переговорах с Президентом Владимиром Путиным. "Не только мы вам стоим, но и мы вам оказываем огромное количество услуг, которые порой нельзя оценить. Все в деньгах не пропишешь, это не бухгалтерия", - заявил он.

Президент добавил, что в правительстве России и Владимир Путин не глупые люди, а прагматичные и по определенным направлениям поддерживают Беларусь не просто так. "Вы - нам, мы - вам", - обозначил соответствующую схему взаимоотношений глава государства.-0-

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