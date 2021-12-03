Лукашенко: мы оказались главным звеном в давлении на Россию, и не можем предать ее и русский народ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оказалась главным звеном в давлении Запада на Россию, и в этом противостоянии не может предать своего соседа, русский народ, россиян. Такое заявление Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они пользуются любыми методами (беженцы, не беженцы - неважно), чтобы надавить на нас, а через нас - на Россию. Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. И мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем", - подчеркнул белорусский лидер.

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