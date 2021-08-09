Лукашенко: мы остались вдвоем - Беларусь и Россия

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что события прошлого года многое показали и подтолкнули Беларусь и Россию к более активному сотрудничеству. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло, - сказал глава государства. - Мы остались вдвоем - Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России".

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