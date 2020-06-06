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06 июня 2020, 13:10

Лукашенко: мы показали, что Беларусь стойкая, мудрая и может справляться с пандемией

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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6 июня, Могилев /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в Беларуси в условиях пандемии научились справляться с этой проблемой. Более того, в стране не пришлось идти на крайние меры. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам пока вообще удалось избежать крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией", - заявил глава государства.

Отвечая на порой звучащую критику по поводу выбранного в стране пути в борьбе с заболеваемостью, Александр Лукашенко сказал, что все отличия лишь в том, что не вводили тотальный карантин и комендантский час, не закрывали людей в своих домах и квартирах. "У нас нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час. Но когда начали некоторые "плявузгать" у нас в стране, я сказал: вы не переживайте, если нужно, в течение суток закроем. Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях… Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом", - отметил белорусский лидер.

"Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры, - сказал глава государства. - Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не только занимаются тестированием на коронавирус, но и приоритетное внимание уделяют диагностике пневмоний. "Мною было дано жесткое указание: всех обратившихся - на КТ. Мы за это время закупили десятки аппаратов и там, где нужно было, установили. Сейчас даже в Минске в поликлиниках устанавливаем. Врачи молодцы, уже научились, они видят на КТ - обычная пневмония или ковидная. Вот это правильный показатель, - сказал Президент. - И мы можем смело эти показатели опубликовать и показать, кто лучше всего справляется и справился на сегодняшний момент с этой заразой".

Вместе с тем глава государства отметил, что необходимо соблюдать меры предосторожности, однако подходить к этому с умом. "Нужно быть очень аккуратными и осторожными и беречь стариков. Не расслабляйтесь, ни в коем случае. Поберегите себя, но умно. Не закрываясь где-то в углу, а больше будьте на свежем воздухе", - посоветовал Александр Лукашенко.

Говоря о текущем моменте, Президент обратил внимание, что воедино сошлись четыре "пандемии" - в здравоохранении, экономике, политике, а также на информационном поле.

Александр Лукашенко отметил, что, если пока и нет ответа на вопрос, является ли пандемия рукотворной, кое-кто в мире пытается воспользоваться ситуацией и возникшим психозом. "Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов", - добавил Президент.

Таким образом, за медицинской пандемией последовала экономическая, и она затронула не только развивающиеся, но и крупнейшие государства. Естественно, влияние на себе ощущает и Беларусь со своей экспортно ориентированной экономикой. "Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что даже те страны, которые, обладая значительными запасами полезных ископаемых, сумели прежде накопить большие финансовые резервы, сегодня не разбрасываются деньгами. "Потому что они не знают, накроет вторая волна этой болезни мир или нет", - пояснил Президент.    

По его словам, третья пандемия - рукотворная субъективного характера - политическая. Предвыборная кампания наложила свой отпечаток на все то, что происходит.

Наконец, четвертая - инфопандемия, которая оказала сильное воздействие на людей.-0-

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