Лукашенко: мы примем новую Конституцию, но без всякой ломки и катастроф

7 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Новая Конституция будет принята в Беларуси без ломки и катастроф. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Белорусской атомной электростанции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что работа над новой Конституцией ведется не первый год. Президенту было представлено два проекта, однако он отклонил их: по его словам, они были "слишком мягкими" и не отвечали запросам общества. "Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту. Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что для обсуждения возможных изменений в Конституцию в стране проходили диалоговые площадки. И он сам был сторонником их проведения на уровне регионов, в трудовых и молодежных коллективах. "Чтобы люди не просто поговорили, а внесли свои предложения. А мы почувствовали, чем живет народ", - добавил он.

При этом, констатировал Президент, во время диалоговых площадок люди поднимали и другие вопросы: запуск атомной электростанции и цены на электричество, американские выборы, события в соседних странах.

"Мы сейчас формируем план наших дальнейших действий, собираем всю информацию. И когда мы ее соберем к Всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами. И уже должны быть наметки нового проекта Конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь. Это сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ - это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Конституция будет такой, как решит народ:

"Никакой фальсификации. Какую Конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть".-0-

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