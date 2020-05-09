Лукашенко: мы рассчитываем на открытое и конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами

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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля с Днем Европы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства обратил внимание на символичность того, что 9 мая отмечается также знаменательная дата 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, окончание которой создало условия для развития интеграции в Западной Европе. "Образование Европейского союза стало значимым событием, которое способствовало укреплению доверия на Европейском континенте. Сегодняшний Евросоюз - это авторитетное объединение независимых государств, гарант безопасности и один из главных экономических партнеров Беларуси", - говорится в поздравлении Шарлю Мишелю. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь является сторонником долгосрочного сотрудничества и предсказуемости в отношениях между соседями. "Очень рассчитываем на открытое и конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами по всем направлениям взаимного интереса", - отмечается в послании в адрес Урсулы фон дер Ляйен. Жителям объединенной Европы Президент Беларуси пожелал мира, благополучия, согласия и скорейшего возвращения к нормальному образу жизни.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!