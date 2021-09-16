Лукашенко: мы с большим оптимизмом смотрим на перспективы сотрудничества с Мексикой, особенно в экономике

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Мексиканских Соединенных Штатов Мануэля Лопеса Обрадора с национальным праздником этой страны - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер обратил внимание, что Мексика сегодня является одним из наиболее развитых государств, занимает важное место в глобальной геополитической и экономической системе. Ее сближает с Беларусью схожее видение справедливого мироустройства, которое базируется на таких основополагающих международных принципах, как многополярность, невмешательство во внутренние дела независимых стран, недопустимость применения односторонних ограничительных мер.

"Убежден, что общность взглядов служит хорошей предпосылкой для углубления отношений Минска и Мехико. Мы с большим оптимизмом смотрим на перспективы двустороннего сотрудничества, особенно в экономической сфере. Рассчитываем на его перевод в режим устойчивого и динамичного роста в соответствии с тенденциями развития мировых хозяйственных связей, в которых ведущую роль играют высокотехнологичные товары и услуги", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Мануэлю Лопесу Обрадору крепкого здоровья и успешного осуществления всех планов и задумок, а жителям Мексики - мира и процветания.-0-