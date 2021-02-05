Лукашенко: мы сейчас очень сильно будем поднимать роль целевых направлений в вузы

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль целевых направлений для обучения в вузах будет повышаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с представителями научной сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас очень сильно будем поднимать роль целевых направлений. Обязательно будем это делать. Нам очень важно, чтобы не только в Минске концентрировались (молодые специалисты. - Прим. БЕЛТА): закончили вуз и здесь где-то любыми судьбами закрепились. Нам надо равномерно размещать по стране производительные силы", - сказал Александр Лукашенко.

Причем самой главной производительной силой глава государства назвал учителей и преподавателей. "Поэтому целевые направления будут приобретать очень серьезное значение", - подчеркнул Президент.

По мнению Александра Лукашенко, также важно заниматься профориентацией учащихся, чтобы они еще в школе определялись со своей будущей профессией. Удачным примером здесь являются профильные классы педагогической направленности.

"На это стоит тратить деньги, потому что если человек придет в вуз и спустя некоторое время поймет, что он не туда попал, а мы на него затратили огромные деньги, и нам придется потом его переучивать, это будет дороже стоить", - отметил глава государства. Также он подчеркнул важность практико-ориентированного обучения в вузах. Студентов к работе по своей будущей профессии надо привлекать уже со второго курса, считает Президент.-0-