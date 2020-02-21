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21 февраля 2020, 11:18

Лукашенко: мы сохраняем большой интерес к прямым контактам с регионами России

Александр Лукашенко и Игорь Орлов
Александр Лукашенко и Игорь Орлов

21 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь сохраняет большой интерес к прямым контактам с российскими регионами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Игорем Орловым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сохраняем очень большой интерес к прямым контактам с российскими регионами, - сказал глава государства. - Вы для нас вообще родной человек, мы живем на севере, у нас много задач, которые надо решать". По его словам, Беларусь обладает достаточными объемами промышленной продукции, товаров народного потребления для торговли с российским регионом.

Президент отметил, что одна из сфер, где есть перспективы для наращивания взаимодействия, - это строительство. "Если вы нам поручите какой-то квартал по жилью сделать под ключ, проектировать, проводить исследования и строить, как мы обычно в российских губерниях делаем, - пожалуйста, мы можем показать наши возможности. Если вам понравится, будете нас привлекать", - предложил Александр Лукашенко. Он также обозначил возможность оснащения домов в Архангельской области современными белорусскими лифтами. "Мы значительно модернизировали свои заводы по производству лифтового оборудования и можем лифты делать хоть для космодрома, хоть для самолетов, вертолетов и обычных жилых домов", - добавил глава государства.

Беларусь также имеет большой опыт машиностроения от транспортировки грузов до лесозаготовок. "Создали практически всю линейку лесной техники, учились по всему миру и сделали не хуже. Там, где узлы сложные и мы еще не умеем так качественно изготавливать, мы их покупаем у европейцев", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси поделиться с Архангельской областью своим опытом по развитию сельского хозяйства. "Мы с вами находимся в зоне рискованного земледелия, - отметил он. - Мы можем вам помочь и в племенном деле, и в выращивании овощных культур, оборудовании молочно-товарных ферм, тепличных комплексов". В качестве примера глава государства привел эффективное сотрудничество с Египтом, где Беларусь строит и оснащает теплицы. "Мы договорились (во время недавнего визита Александра Лукашенко в Египет. - Прим. БЕЛТА), что больше будем строить теплиц, потому что там они могут зимой вырастить то, чего нет у нас, и нам продать, допустим, клубнику", - сказал белорусский лидер.

По его словам, именно развитие эффективного тепличного хозяйства позволяет Беларуси выращивать овощную продукцию, которая конкурентна в том числе и на российской рынке. "Хотя разница по ценам на природный газ у нас с вами почти в два раза, а по нефти на 50% у нас цены выше, чем в России. Даже в этой ситуации мы конкуренты на вашем рынке по огурцам, перцам, баклажанам, помидорам", - пояснил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на высокое качество белорусских продуктов питания, которые поставляются в различные регионы мира. "Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому Данкверту (Сергей Данкверт - руководитель Россельхознадзора. - Прим. БЕЛТА) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок".

Кроме того, Александр Лукашенко предложил организовать совместные предприятия по освоению торфяных месторождений, которыми богата Архангельская область.

"Все, о чем вы здесь договорились, я вам гарантирую, мы это реализуем. Мы очень обязательные люди, - заверил Президент Беларуси российского губернатора. - Мы от этого имеем доход, конечно, не такой, как в России от нефти и природного газа. С этого живет вся Беларусь. Работа с вами -это не благотворительность. Это наша жизнь, наша работа, от которой мы получаем хоть небольшую, но прибыль".

В свою очередь Игорь Орлов поблагодарил главу государства за возможность посетить Беларусь. Он назвал свой визит "не парадным, а насыщенным практическими делами и решениями". "По итогам визита я в очередной раз убедился, что наше взаимодействие обречено на успех на всех уровнях, я нисколько в этом не сомневаюсь. Уровень отношений, близости общечеловеческих, исторических ценностей запредельный", - подчеркнул он.

Взаимный товарооборот Беларуси и Архангельской области в 2019 году сложился на уровне $45,8 млн, из них $22,9 млн составил экспорт отечественных товаров в российский регион и столько же - импорт. Беларусь поставляла в основном говядину и мясо птицы, изделия из бетона, цемента и искусственного камня, сахар, автомобили, запчасти к ним и другие товары. А закупались в Архангельской области преимущественно бумага, картон, лом черных металлов, древесная целлюлоза, шерсть.-0-

Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным - обсуждали поставки нефтиЛукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным - обсуждали поставки нефти
Об этом он заявил на встрече с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ

Белорусские кварталы могут появиться в городах Архангельской областиБелорусские кварталы могут появиться в городах Архангельской области
"Мы очень хотели бы, чтобы белорусский квартал появился в некоторых городах области - Архангельске, Северодвинске, где мы ведем масштабные стройки в рамках переселения из аварийного жилья", - сказал губернатор Архангельской области России Игорь Орлов.

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