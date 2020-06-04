Лукашенко: мы создали суверенное государство, и мы эту страну никому не отдадим

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что намерен сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости белорусского государства. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам досталась страна. Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что у него складывается впечатление, что некоторые потенциальные кандидаты нынешней электоральной кампании действительно пришли и за чьи-то деньги хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку. "А вы видите, за чьи деньги", - заметил он.

"Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Под Минском граница была западная", - подчеркнул глава государства.-0-

Лукашенко: все влияющие на судьбу Беларуси решения должны приниматься только внутри страны "Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий", - подчеркнул глава государства.