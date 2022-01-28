Лукашенко: мы усилили правовые механизмы защиты суверенитета и конституционного строя

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы усилили правовые механизмы защиты суверенитета и конституционного строя. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для сохранения страны, ее независимости и субъектности, прогрессивного движения вперед государство предложило созидательную консолидацию власти и общества. За прошедший год были приняты 22 законодательных акта, многие с вашей подачи, направленные на обеспечение национальной безопасности нашей страны. Мы усилили правовые механизмы защиты суверенитета и конституционного строя. Издан соответствующий декрет, нормы которого включены в проект конституционных изменений. Упредили нарастание экстремизма, навели порядок на улицах. Скорректировали получение и использование иностранной безвозмездной помощи. Усовершенствовали подходы к государственной информационной политике, повысили ответственность за поведение в виртуальном пространстве, приняли меры по обеспечению сохранности персональных данных", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: сегодня весь мир идет по этому пути. "Во многих странах уже регламентирована деятельность даже таких мировых гигантов, как "Гугл" и "Мета" ("Фейсбук"), "Телеграм", существенно повышена ответственность медийных субъектов. Наконец-то и наши законы в этих сферах такие же передовые, как в Европе и США. Но, поверьте, оваций в наш адрес не будет, - отметил он. - Да, правовая среда стала жестче, чем была раньше. Но эти новые правила снизят уязвимость нашего общества, создадут платформу для развития. В конечном счете, защитят людей от нестабильности".-0-