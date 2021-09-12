Лукашенко: мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства

12 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время награждения военнослужащих, отличившихся в учении, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершился первый этап совместных учений "Запад-2021". Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств - членов ОДКБ", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что созданная учебная обстановка позволяет совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении агрессии. В розыгрыше боевых действий на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами активное участие наряду с белорусскими и российскими военнослужащими приняли представители Вооруженных Сил Казахстана, а также территориальные войска Беларуси. По словам главы государства, все подразделения с успехом выполнили поставленные задачи.

"Ваши действия в ходе учения наглядно подтвердили высокую готовность армий наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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