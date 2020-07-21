Лукашенко: мы знаем, как жить, и живем на своей земле

21 июля, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что социально ориентированная политика, которую в Беларуси проводят на протяжении последних десятилетий, дает свои результаты. И главный из них - возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, встречаясь с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы смотрели на развитие своего - своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле", - сказал Президент.

"Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Я бы не сказал, что сегодня они хотят заменить власть в Беларуси. Надо расшатать, раскачать", - отметил глава государства.-0-