Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент - Беларусь становится ядерной державой

(Обновлено 12:04)

7 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Такое заявление глава государства сделал сегодня во время посещения БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко предварительно осмотрел территорию станции с вертолета. "Я так понимаю, площадь строительной и обслуживающей площадки больше, чем самой станции? Я с вертолета посмотрел - почти в два раза", - отметил Президент. Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, всего на территории площадью более 100 га построено 130 различных зданий и сооружений. "С вводом первого энергоблока будет введено 88 объектов, с вводом второго - 42", - пояснил он.

В учебно-тренировочном центре БелАЭС Президенту доложили о работах по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Виктора Каранкевича, ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на $500 млн. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 млн т в год. "Срок эксплуатации станции - 60 лет с возможностью продления до 100 лет", - добавил министр. Всего на БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, около 60 из них - специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн кВтч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн куб.м природного газа на сумму около $1 млн.

Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - подчеркнул Алексей Лихачев.

Запуск атомной станции откроет Беларуси новые возможности для национальной экономики и позволит активнее развивать другие сферы, например, производство электротранспорта. Однако здесь важно создать собственную батарею, отметил Александр Лукашенко. В НАН давно работают над этим проектом. "Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться, предложил Президент. - Как только создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны перейдем на электротягу".

В числе приоритетных направлений и подключение жилого фонда к электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения. "Я принял все решения - мы сейчас жилье в подавляющем большинстве переводим на электричество. Приняли соответствующую программу", - обратил внимание Президент.

Белорусская атомная электростанция - это новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая перед трудовым коллективом и строителями БелАЭС:

"Островецкая АЭС - новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности государства, - подчеркнул Президент.

"Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20% от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа второго блока. Дальше больше. Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не только в энергетику. Но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании", - отметил глава государства.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Здание реактора имеет двойную защитную оболочку. Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва и других внешних воздействий.

Российская технология ВВЭР на сегодняшний день является самой востребованной и апробированной в мире. С ее использованием в течение последнего десятилетия введены в эксплуатацию АЭС в КНР, Индии, а также ведутся подготовительные работы по строительству АЭС в Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Бангладеш, Узбекистане.

Проект БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Реализован и целый ряд дополнительных мер по повышению уровня безопасности Белорусской АЭС.

С вводом АЭС Беларусь вступает в мировой клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях. Проект внесет существенный вклад в укрепление энергетической независимости. Беларусь получит стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить около трети внутренних потребностей в электроэнергии.-0-

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