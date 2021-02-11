Лукашенко: на фоне пандемии начался ускоренный передел существующего миропорядка

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне пандемии начался ускоренный передел существующего миропорядка. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последний год ушедшей пятилетки был особенно напряженным. Пандемия наложила свой отпечаток на экономические процессы в мире и на рынок труда, многие страны закрывали границы и по сути останавливали свою экономику, были побиты рекорды по уровню безработицы. Люди, доведенные до отчаяния, выходили на протесты и устраивали беспорядки, - сказал Президент. - После этих локдаунов больных не становится меньше, это мы уже знаем на практике. Люди бунтуют в принципе против того, что система здравоохранения, которая сегодня там существует - не справляется с объемом больных".

По его словам, в первую волну пандемии не проблема была закрыть страну, границы, предприятия, производства, но появилось бы много других проблем, вплоть до вопросов обеспечения продовольствием. "Жрать что будем? Помните мою фразу?" - отметил глава государства.

"Уже тогда эта пандемия была не только медицинским фактором, ее начали использовать в экономике, а сегодня мы уже видим и в политике. На фоне пандемии начался ускоренный передел существующего миропорядка, существующих связей. Начали делить, разрывать и уничтожать государства", - обратил внимание белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко