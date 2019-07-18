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Лукашенко на форуме в Санкт-Петербурге говорил о сотрудничестве, общей истории, молодежи и интеграции

Президент 18.07.2019 | 16:00
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Форум регионов Беларуси и России Новости темы Форум регионов Беларуси и России
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18 июля, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. В своей речи глава государства акцентировал внимание на взаимодействии Беларуси и России в различных областях, особенно по линии гуманитарного сотрудничества и региональных связей, отметил общность истории народов двух стран, подчеркнул важность эффективной молодежной политики и высказался на тему интеграции, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступлению главы белорусского государства на форуме предшествовала речь Президента России Владимира Путина. "Если мое выступление в чем-то повторит тезисы Президента России, это не плагиат. Это говорит о том, что мы порой одинаково думаем. Я искренне рад возможности встретиться с вами в культурной столице России - в славном, любимом мною Ленинграде (Санкт-Петербурге)", - отметил Александр Лукашенко.

"Это тоже совпадает, Александр Григорьевич", - заметил российский лидер.

Аудитория приветствовала этот диалог аплодисментами.

Александр Лукашенко отметил, что высказался о своей любви к Санкт-Петербургу не ради того, чтобы польстить Президенту России, который, как известно, родился в этом городе. Глава белорусского государства подчеркнул, что жители Беларуси и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше других. "Все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах. И Санкт-Петербург, ныне возродившийся (я вчера Владимиру Владимировичу об этом говорил), он меня просто поражает. Вы молодцы, что возродили этот город и продолжаете его мощное становление. Вот почему я с таким уважением, добротой и любовью отношусь к этому святому городу", - добавил Президент Беларуси.

О культурной интеграции и вкладе белорусской диаспоры

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что местом нынешнего Форума регионов был выбран Санкт-Петербург - культурная столица России. "С момента своего основания по воле Петра Первого и по сей день этот город является центром событий, неразрывно связанных с историей России и нашего отечества. Историей, в которой свою заметную роль сыграли и выходцы из Беларуси. Все, кто в разные годы здесь учился и работал", - заявил глава государства.

"Санкт-Петербург всегда был местом притяжения для творческих людей из разных городов и государств: архитекторов, музыкантов, ученых, искусствоведов, писателей и поэтов, - добавил Президент. - Кстати, самый большой вклад в восстановление полностью разрушенного Минска внесли питерцы, особенно архитекторы, ученые. Именно ленинградцы сыграли большую роль в возрождении нынешней науки в Беларуси. Мы это свято чтим и помним".

"Говоря современным языком, город выполнял и выполняет ныне функцию культурной интеграции наших стран и народов. Поэтому неудивительно, что этот город с его богатой историей и вековыми традициями естественным образом определил повестку нашей сегодняшней встречи. Она посвящена теме единого культурного и гуманитарного пространства наших народов в контексте межрегиональных контактов", - сказал белорусский лидер.

По его словам, современные белорусско-российские связи в этих областях характеризуются особой широтой, разнообразием и большим количеством масштабных мероприятий. Около семидесяти субъектов Российской Федерации заключили соглашения о двустороннем сотрудничестве в сфере культуры со всеми областями Беларуси. Проводятся международные фестивали искусств, крупные художественные выставки, международные театральные и кинофорумы, Дни культуры регионов Беларуси и России.

"Немалый вклад в развитие культурных, гуманитарных связей вносят белорусы, живущие в России. Здесь действуют более двадцати белорусских национальных автономий. Около восьмидесяти общественных организаций белорусов, культурно-просветительских обществ, центров и землячеств поддерживают тесные связи с исторической родиной, представляют в России национальные культурные и духовные традиции, родной язык", - обратил внимание Президент.

Широкое развитие получило и адресное сотрудничество общественных организаций белорусов в России с городами и районами Беларуси.

О взаимодействии в образовании и науке

Глава государства отметил укрепление сотрудничества Беларуси и России в области образования. Существующая нормативно-правовая база (более 1,3 тыс. договоров, заключенных на разных уровнях) обеспечивает равные возможности для белорусов и россиян в получении образования, в том числе в ведущих вузах обоих государств. Более 11 тыс. белорусских граждан обучаются в российских институтах, академиях и университетах и более 1,5 тыс. граждан России получают образование в Беларуси, привел данные Александр Лукашенко.

"В формировании единого союзного образовательного пространства важную роль играет Белорусско-Российский университет в Могилеве. Успешно работает в Минске филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Благодаря деятельности Союзного государства в столице Беларуси открыт филиал Российского государственного социального университета", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также констатировал, что белорусско-российское научно-техническое сотрудничество традиционно было и остается интенсивным в разных секторах: освоении космоса, информационных технологиях, сельском хозяйстве, производстве материалов и приборов.

"Здесь упомянули атомную станцию, говорили об освоении космического пространства. Это наша такая прагматичная цель - подтянуться за старшим братом (то, что он хорошо умеет) и научить самих белорусов этим компетенциям. И примером тому является атомная станция, которая сегодня сооружается под руководством российских специалистов, но где в подавляющем большинстве работают белорусы, - сказал глава государства. - В качестве самых перспективных для дальнейшего сотрудничества мы рассматриваем такие высокоинтеллектуальные направления, как наноматериалы, радиоэлектроника, а также наиболее востребованные направления медицинской науки, чем сильна Беларусь еще с советских времен".

Об исторической связи и общей памяти

По словам главы белорусского государства, связи на уровне регионов Беларуси и России складывались десятилетиями и во многом определены общностью истории и человеческих судеб. "Белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали!" - подчеркнул белорусский лидер.

"Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны свято оберегать. Потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют - раньше больше, сейчас немножко меньше - я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, а мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились, поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно в наш адрес", - заявил глава государства.

"Здесь, на героической ленинградской земле, еще раз хочу сказать: для нас, белорусов, память о той войне священна, - подчеркнул белорусский лидер. - В этом году мы подошли к очередному историческому рубежу - 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Беларуси. А следующий год нас объединит в праздновании священной и близкой каждому советскому человеку даты - 75-летия Великой Победы".

Александр Лукашенко назвал эти исторические вехи важными для единения белорусов и россиян, укрепления идеологических основ Союзного государства. "Участников и очевидцев тех трагических и славных событий осталось не так много, но мы счастливы, что они рядом с нами. Именно они являются носителями истинной истории, которую сегодня пытаются переписать. Рассказы из первых уст - лучший способ защитить и передать следующим поколениям память о нашем общем героическом прошлом. Современная молодежь должна знать, кому мы обязаны своей жизнью, свободой и независимостью", - уверен Президент.

Он акцентировал внимание, что на этих основополагающих ценностях, единых для народов двух стран, нужно формировать мировоззрение подрастающего поколения.

О вовлечении молодежи в строительство Союзного государства

"Жизнеспособность нашего интеграционного проекта будет зависеть от степени вовлечения молодежи в строительство Союзного государства. И то святое дело, которое вы сегодня осуществляете здесь, на питерской земле, заслуживает, Валентина Ивановна (Матвиенко) и Михаил Владимирович (Мясникович), величайшего уважения, поддержки и поощрения. Необходимо поддерживать инициативы молодежных объединений по организации фестивалей, конкурсов, выставок, других мероприятий не только в столицах, но и в регионах", - считает Александр Лукашенко.

В качестве хорошего примера он назвал ежегодную олимпиаду школьников Союзного государства "Беларусь и Россия: историческая и духовная общность", в которой принимают участие десятки команд из субъектов Российской Федерации. "В этом году более 250 участников белорусских и российских студенческих отрядов работают на Всебелорусской молодежной стройке в Островце, где мы совместно реализуем масштабный проект по возведению Белорусской АЭС. Именно такие примеры взаимодействия молодежных организаций следует использовать для формирования позитивного информационного пространства. Своевременные и качественные материалы наших СМИ должны полностью перекрыть поле деятельности непрофессиональных и сомнительных источников", - продолжил белорусский лидер.

О совместных спортивных мероприятиях

Президент обратил внимание, что как в Беларуси, так и в России уделяется пристальное внимание спорту, популяризации физической культуры среди молодежи. С 2003 года проводится Спартакиада Союзного государства для детей и юношества - комплексное мероприятие, включающее как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта.

"Мы принимаем на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. Это успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и II Европейские игры 2019 года‚ которые буквально месяц назад прошли в Беларуси, - отметил глава государства. - Как на чемпионате мира в России российская сборная прославила свою страну, так и на европейской олимпиаде в этом году Россия стала победительницей и тем самым показала, что у России есть не только резервы, а что Россия чиста в спорте и может свободно побеждать. И это вы доказали, не забывайте, в Минске. Кстати, на допинг проверяли всех жестоко. Ни у вас, ни у нас ни одного случая. Это объективные факты".

"Возможно, нам следует подумать о проведении подобных соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России с финансированием за счет бюджета Союзного государства. Это позволит стимулировать развитие туристической отрасли в наших странах".

О сути интеграции

Александр Лукашенко в своем выступлении напомнил, что в декабре текущего года страны отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства. "За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас с Владимиром Владимировичем (Путиным) есть принципиальные договоренности в этом плане", - заявил глава государства.

По его словам, есть ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и России. "Решить их необходимо в ближайшее время. Мы напряженно работали над этими вопросами и пришли к принципиальным соглашениям, о которых расскажем чуть позже", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что в настоящее время тысячи белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией. "И в Беларуси это - осознанная политика, - заметил белорусский лидер. - В Беларуси около 2,5 тыс. организаций с российским капиталом, а каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится в России".

"Стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере. Прикладной характер наших договоренностей на высшем уровне проявляется в развитии сотрудничества между регионами. Вообще руководителей регионов надо поблагодарить. Я часто об этом говорю: не было бы вас, сегодня о союзе Беларуси и России и разговоров бы не было. Именно вы в свое время спасли этот проект. И мы обязаны сегодня уже на новом этапе нашего развития сделать все, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить, о чем мы сегодня с Президентом и говорили", - рассказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что эта кропотливая и адресная работа обогащает двустороннее сотрудничество, приносит народам стран уверенность в завтрашнем дне. "В этом и есть суть интеграции: заботясь о жизненных интересах своих граждан, объединить усилия для достижения социально-экономического прогресса обоих государств", - резюмировал белорусский лидер.-0-

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Связи на уровне регионов Беларуси и России складывались десятилетиями и во многом определены общностью истории и человеческих судеб. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

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По его словам, есть целый ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и России. "Решить их необходимо в ближайшее время", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко предложил подумать о совместных с Россией заявках на проведение крупных спортивных форумовЛукашенко предложил подумать о совместных с Россией заявках на проведение крупных спортивных форумов
Глава государства в частности отметил, что страны уже принимали на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования.

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Беларусь, белорусско-российские отношения, заседания, Лукашенко, Россия, форумы
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