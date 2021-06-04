Лукашенко на "Граните": надо шевелиться на внешних рынках

4 июня, Микашевичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения предприятия "Гранит" потребовал взять на контроль ситуацию с работой на внешних рынках, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам генерального директора "Гранита" Эдуарда Гаврилковича, экспорт предприятия из-за закрытия границ после начала пандемии заметно снизился. Сложности к поставкам за рубеж также добавляют принятые в России меры нетарифного регулирования, которые ограничивают объемы ввоза белорусского сырья.

"Немедленно довести премьер-министру этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться, - подчеркнул Президент. - Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема".

По его словам, в правительстве помогут решить возникшие вопросы с поставками продукции за рубеж, но и само предприятие должно активнее заниматься этой проблемой.-0-