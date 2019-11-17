17 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на избирательном участке более часа отвечал на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Многочисленные вопросы представителей государственных, негосударственных и зарубежных СМИ касались как выборной тематики, так и внешней политики - отношений с Россией, западными странами, итогов года в сельском хозяйстве и многого другого.

Глава государства максимально подробно ответил на все из них и продолжил общение, даже когда показалось, что подход к СМИ уже завершен. В определенный момент он начал сам модерировать диалог, предлагая задавать новые вопросы. При этом процесс голосования граждан не прерывался.

"Спасибо! Успехов вам, добра и серьезного отношения к проблемам, которыми вы занимаетесь. Сейчас наступило такое время, что от вашего слова зависит очень многое. Не только от моего, но и от вашего", - сказал на прощание Александр Лукашенко.

Уже после ответов на вопросы журналистов глава государства пообщался с политиком Татьяной Короткевич, которая присутствовала на избирательном участке. Он также подарил коробку конфет одной пожилой избирательнице, которая добралась до участка при помощи инвалидных ходунков.

Напоследок Президент еще раз обратился к членам участковой избирательной комиссии, принеся им извинения за возможно доставленные неудобства.-0-