Лукашенко: на каждом этапе борьбы во время пандемии Беларусь принимала адекватные меры

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь во время пандемии на каждом этапе борьбы с этой бедой принимала адекватные меры. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко

"Но какое давление было вначале! Шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения - немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня меня, на это я пойти не мог", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что "каждый день, объясняя свои шаги, пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять: остановимся, изолируем людей - погибнем как нация и потеряем государство". "Так бы сегодня и было", - уверен Александр Лукашенко. Однако в Беларуси был выбран другой путь. "Путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивное выявление лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования", - пояснил глава государства.

В Беларуси в кратчайшие сроки были разработаны подробные планы и проведено перепрофилирование имеющегося коечного фонда. "Параллельно был организован санитарный контроль на всех границах, налажены регистрация и последующее наблюдение граждан, прибывших из неблагоприятных регионов. При малейшем подозрении всех изолировали на 14 дней. В круглосуточном режиме проводилось эпидрасследование по каждому случаю выявления COVID-19. В стране оперативно внедрили правила социального дистанцирования и дополнительную дезинфекцию в общественном транспорте, на вокзалах, в гостиницах, иных местах скопления людей. Белорусы порой этого даже не заметили", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В Беларуси ежедневно с учетом обмена с коллегами из других стран самой свежей информацией и собственного опыта обновляли протоколы лечения пациентов. "Минздрав работал как оперативный штаб. Врачи вертелись как могли. Был усилен режим наблюдения за состоянием здоровья школьников, студентов и детей, посещающих детские сады. Продлялись школьные каникулы. Использовались технологии дистанционного обучения, которое стали оперативно внедрять", - добавил глава государства.

В течение буквально одной-двух недель в Беларуси мобилизовали сотни промышленных предприятий на выпуск медицинских масок, респираторов, халатов, антисептиков, линейки лекарств. "Благодаря председателю КНР Си Цзиньпину в течение суток послом Снопковым (Николай Снопков на тот момент был послом Беларуси в Китае. Сейчас - первый заместитель премьер-министра. - Прим.БЕЛТА) были поставлены в Беларусь две линии по производству респираторов и масок. Наштамповали столько, если уж откровенно говорить, что сегодня и девать некуда. У нас уже есть резерв этих товаров, который пригодится в будущем, и не только нам", - уверен Александр Лукашенко.

В результате в Беларуси не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для оказания медицинской помощи. Была задействована всего лишь примерно половина коечного фонда, который был зарезервирован в больницах, использовалось не более 10-11% аппаратов ИВЛ от их общего числа, напомнил Александр Лукашенко.-0-