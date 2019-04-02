Лукашенко: на каждом пятачке в Минске и областях должны быть высажены деревья

2 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее озеленять белорусские города. Соответствующие задачи он поставил сегодня на совещании по вопросам регионального развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний год, как мы договаривались, - это год наведения порядка, приведения нашей Беларуси в порядок, чтобы она вся была в цветах и зелени. Страна должна быть красивой", - подчеркнул Александр Лукашенко. - В каждой деревеньке, агрогородке, в каждом районе, области, в Минске - на каждом пятачке должны быть высажены деревья. Это здоровье людей, в конце концов. Это наша визитная карточка. И вам нужно навести порядок раз и навсегда - тогда люди будут понимать, какой порядок должен быть и как его поддерживать".

Президент напомнил, что давно ставил задачи высадить вдоль автомобильных дорог, на пустырях и неиспользуемых территориях деревья и кустарники. "Это же практично. Меньше надо будет обкашивать придорожные полосы. Но воз и ныне там. Спрошу с каждого помощника по областям и городу Минску, - предупредил глава государства. - Возьмите это под контроль, пока гром не грянул".-0-