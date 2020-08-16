Лукашенко на митинге: вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси приехал на митинг, который проходит в центре Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей", - сказал глава государства.

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Лукашенко прибыл на митинг на площадь Независимости Глава государства поблагодарил участников митинга, жителей каждой области, которые приехали сегодня в Минск на площадь Независимости.

Лукашенко: нам не нужны заморские, нам нужно свое правительство, свое руководство "Нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом. Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из них", - сказал Президент.

Лукашенко: вы просили меня отвести народ от пропасти, мы это сделали! "Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное независимое государство впервые в нашей истории. Время выбрало тогда нас, и мы это сделали", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: если кто-то хочет отдать страну, то даже когда буду мертвым, я этого не позволю "Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: хотите перемен и реформ - скажите, каких, завтра начнем "Но вы же знаете - 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, - что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор "Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: хочу, чтобы наши дети и внуки жили на своей земле, в своем государстве "У меня, как и у вас всех, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, в своем государстве", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко о коронавирусе: я полгода сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел "Учителя, врачи, творческая интеллигенция, возьмите голову в руки и посмотрите: мы пошли своим путем в этой пандемии, мы не остановили страну, ни один завод не закрыли. И люди сегодня благодарят нас за это", - сказал глава государства.

На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира и спокойствия в Беларуси В белорусскую столицу на митинг приехали жители со всех регионов Беларуси. Как объявили накануне организаторы мероприятия, оно проходит в поддержку спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.