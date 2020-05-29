Лукашенко на МТЗ подарили макет самого мощного белорусского трактора

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Минского тракторного завода подарил Президенту Беларуси, который сегодня посещал предприятие, макет трактора BELARUS-4522, передает корреспондент БЕЛТА.

BELARUS-4522 представляет собой трактор общего назначения тягового класса 8 с колесной формулой 4К4, выполненный по классической компоновке. На него установлен двигатель Caterpillar C13, соответствующий по выбросам вредных веществ нормам Stage-IIIA. Трансмиссия обеспечивает 16 передач переднего хода, 8 передач заднего. Управление - электрогидравлическое. Машина используется для энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах. Максимальная мощность трактора - 466 лошадиных сил.

Эта модель была презентована в ноябре 2016 года. BELARUS-4522 - самый мощный трактор в линейке продукции МТЗ и один из самых мощных колесных тракторов в мире. Пока трактор проходит испытания, его серийное производство еще не началось.-0-