Лукашенко: на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности призвал не расслабляться тех, от кого зависит судьба страны и народа, потому что против Беларуси работают спецслужбы с огромным опытом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни в коем случае не расслабляться! Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете как следует. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей", - заявил белорусский лидер.

"Сегодня уже и те, которые рыдали (а некоторые и постились: "Насилие, ах, насилие!"), поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда, в августе месяце, на улицы, видели, как они действовали. Сегодня уже и мы, и они убеждены, что хотели от нас", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что тот мятеж в форме блицкрига, как и многие последующие этапы, был преодолен. "Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас - экономика", - резюмировал глава государства.-0-