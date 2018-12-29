Лукашенко на Новый год подарил лидерам СНГ елочные шары, а Путину еще и сало с картошкой

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил лидерам стран СНГ к Новому году эксклюзивные елочные шары ручной работы. Об этом пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала в эфире вечернего шоу "Макаенка, 9" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Натальи Эйсмонт, в Администрации Президента долго думали над различными вариантами подарков для глав государств и в итоге остановились на уникальных елочных шарах ручной работы. "Это абсолютнейший эксклюзив", - подчеркнула она.

Первоначальные варианты елочных игрушек показались Александру Лукашенко тяжеловатыми, и он попросил сделать их более легкими и праздничными. Неформальная встреча лидеров Содружества состоялась 6 декабря в Санкт-Петербурге, на ней президентам и вручили подарки из Беларуси.

"Такие шары теперь висят на новогодних елках у всех лидеров стран СНГ", - резюмировала пресс-секретарь.

Зарубежных лидеров Александр Лукашенко также угощает эксклюзивными сладостями, сделанными по президентскому спецзаказу, продуктами со своего подворья. Например, российскому лидеру Владимиру Путину глава белорусского государства презентовал сало и несколько элитных сортов картофеля, причем каждый из них предназначается для готовки конкретных блюд: один - для драников, другой - для пюре, третий - для запекания и т.д. Как пояснила Наталья Эйсмонт, российский лидер сам попросил об этих подарках, отвечая на вопрос белорусского Президента, что ему еще подарить к Новому году. По ее словам, Владимир Путин любит вкусное сало.

Пресс-секретарь добавила, что Александр Лукашенко любит дарить подарки, в преддверии праздника никто не остается без внимания, даже журналисты президентского пула. К новогоднему столу от имени главы государства для них приготовили специальные корзинки с различными угощениями.

На передаче Наталья Эйсмонт также рассказала, как готовится новогоднее обращение Президента, часто ли глава государства садится за руль автомобиля, какими видами спорта увлекается и как справляется с домашним хозяйством. В эфире были показаны фотографии из личного архива Александра Лукашенко и эксклюзивные видеокадры.-0-

"Переписывали раз пять" - пресс-секретарь Лукашенко рассказала о подготовке новогоднего обращения "Для меня лично запись новогоднего обращения Президента - это, наверное, одно из самых сложных мероприятий в году, очень ответственное. Вы понимаете - охват стопроцентный, внимание страны стопроцентное, поэтому ответственность огромная", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт рассказала, как часто Лукашенко садится за руль автомобиля "Александр Григорьевич на самом деле отличный водитель и очень любит водить транспорт, - отметила Наталья Эйсмонт. - Вы даже не представляете, что Президент за рулем постоянно, как минимум несколько раз в неделю".