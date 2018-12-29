Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу

29 декабря, Москва /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает необходимость дальнейшей работы по решению проблемных вопросов в белорусско-российской повестке дня. Об этом он заявил сегодня на переговорах в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства поблагодарил российского лидера за приглашение в канун Нового года. "Я пошутил, что надоели друг другу. Наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать. Это наша работа. Действительно, мы в прошлый раз договорились, что серьезно поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире. Никуда от этого не уйти и не деться, потому что многие проблемы надо решать на перспективу", - заявил белорусский лидер.

Президент Беларуси отметил, что после встречи 25 декабря стороны работали над вопросами, касающимися создаваемой двусторонней группы и тех тем, которые необходимо рассмотреть, чтобы они не стояли препятствием на пути интеграции. "Мы такую группу так же, как и вы, сформировали. Поступили таким же образом, как и вы, по составу и руководству группы. Думаю, что после рождественских праздников мы готовы, как и россияне, работать. Тем более вопросы все прописаны в союзном договоре, и мы перечисляли их в прошлый раз. Хорошо, что мы наконец-то подошли к решению этих вопросов", - сказал Александр Лукашенко.

Владимир Путин в начале встречи также отметил, что это уже вторая встреча с главой белорусского государства за короткий промежуток времени. "Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, по другим направлениям. И по вашему предложению поработаем над направлением развития наших планов в строительстве Союзного государства. Предлагаю сегодня как раз поговорить на эту тему, - сказал Президент России. - Сверим часы по поводу того, как продолжается работа по тем направлениям, по которым мы договорились активизировать работу на прошлой встрече".

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом. "Хочу поздравить вас, ваших родных и близких с Новым годом, россиян - наших братьев - с этим самым желанным праздником", - сказал Александр Лукашенко.

Владимир Путин в свою очередь также поздравил главу белорусского государства и граждан страны, пожелав счастья и удачи в новом году.-0-