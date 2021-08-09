Лукашенко: на пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тыс. человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пике протестов в прошлом году в Минске в них принимали участие около 46 тыс. человек. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Их на пике было, а есть методика подсчета, 46 тыс. 700 - в Минске. Собрали со всей страны. Ну а картинку сделать не проблема. И смотрится впечатляюще", - сказал глава государства.

Как отметил Александр Лукашенко, на улицах могло быть и больше людей. "Я отдаю себе отчет в том, что их могло быть и больше. Потому что за меня в стране никогда не голосовало примерно 10% населения. Это были люди, которым я неприемлем с первых выборов, потому что они мне проиграли выборы, - эти националистически настроенные, с фашиствующим ядром. Но это националистическое ядро, даже в хорошем смысле, где-то на флангах. Там люди, которые хотят суверенитета и независимости, правда, от всех независимости. И прежде всего - от России. И это в лучшем случае. А ближе к ядру - там фашиствующие", - отметил он.

"Для меня эти 46 тыс., как для опытного человека, не были какой-то катастрофой. Потому что когда дают картинку - там же идут по улицам в этой толпе боевики и другие. А в хвосте - там хайп, молодежь. И по краям стоят зеваки. Вот вам картинка", - отметил глава государства.-0-