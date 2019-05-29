Лукашенко на полях саммита ЕАЭС обсудил с Путиным вопросы углубления двусторонней интеграции

29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы углубления двусторонней интеграции, сообщает БЕЛТА.
Ранее стороны обменялись соответствующими предложениями. Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрели данные вопросы в первом приближении и дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем из них точки соприкосновения. После этого президенты условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3262 BYN
|2.327 BYN
|2.332 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.088 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2221 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN