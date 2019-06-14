Лукашенко на полях саммита ШОС провел ряд двусторонних встреч

Во время встречи Александра Лукашенко с Нарендрой Моди

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ряд двусторонних встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко с зарубежными лидерами состоялся на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще до заседания Совета глав государств в расширенном составе различную актуальную проблематику Президент Беларуси обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Был отмечен высокий уровень взаимоотношений. В части торгово-экономического сотрудничества речь шла о реализации 3-4 ключевых проектов. В этой связи дано поручение руководителям внешнеполитических ведомств проработать такие проекты и подключить к этому межправкомиссию. Александр Лукашенко пригласил Нарендру Моди посетить Беларусь, и это приглашение было принято.

Состоялась также встреча с Президентом Афганистана Ашрафом Гани. Констатировано, что пока остаются не реализованными достигнутые ранее договоренности. В частности, прежде было согласовано сотрудничество в сферах сборочных производств, сельскохозяйственных технологий (переработка сельхозпродукции), ВПК в части поставки, модернизации и ремонта. Решено возобновить диалог в целях реализации этих договоренностей.

По завершении официальной части саммита состоялась встреча Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом России Владимиром Путиным.

В беседе с российским лидером были коротко обсуждены текущие вопросы взаимодействия. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов. Были также подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции.

Александр Лукашенко на полях саммита встретился с Президентом России Владимиром Путиным

В числе обсуждаемых на встрече с Си Цзиньпином вопросов было проведение в июле текущего года международного форума в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Поднималась также тема взаимодействия в рамках инвестиционных проектов.

Во время встречи Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым отмечалось, что стороны реализуют более десятка проектов. Главы государств условились об ускорении соответствующей работы. Эти и другие вопросы будут в центре внимания во время предстоящего визита в Беларусь узбекского лидера.

Кроме того, состоялись встречи с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.-0-