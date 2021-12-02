Лукашенко: на польской стороне море безымянных могил беженцев

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На польской стороне море безымянных могил беженцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, за время миграционного кризиса на польско-белорусской границе появилось большое количество безымянных могил беженцев. Но польские власти скрывают эту информацию, заявил Президент.

"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они (там же чрезвычайное положение введено) туда никого не пускают", - отметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.

"Те люди, которые умирают в польских лесах… Там, извините, валяются трупы. И неравнодушные поляки отыскивают этих людей в лесах и хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы", - добавил глава государства.-0-