Лукашенко: на раскачивание белорусского общества известные "спонсоры" не жалеют денег

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На раскачивание белорусского общества известные "спонсоры" не жалеют денег, в эту воронку затянуло и некоторых спортсменов. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая собрание, глава государства отметил, что наступило время вновь обсудить проблемы развития спорта и олимпийского движения, обновить состав и руководство Национального олимпийского комитета. Но прежде он коснулся общеполитической повестки.

"Сейчас очень непростой период. Об этом мы много говорили на Всебелорусском народном собрании, и прошедшее после этого время как раз подтверждает сказанное. Наша страна, люди, к сожалению, подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. На раскачивание общества известные "спонсоры" не жалеют денег", - заявил Александр Лукашенко.

В эту воронку, отметил Президент, затянуло и некоторых спортсменов, в основном бывших. "Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью, а они - получили свои 30 сребреников. "Но это мы все переживем. Не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь. Хорошо, бог им судья. На этом закончим эту тему, все вы хорошо с ней знакомы", - добавил он.-0-