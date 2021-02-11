Лукашенко: на развитие человеческого капитала мы всегда найдем средства

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На развитие главного ресурса - человеческого капитала - всегда найдутся средства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Человеческий капитал - это главный ресурс страны, на развитие которого мы всегда найдем средства. Однако, каким он будет, каким будет наш бюджет, и сколько заработаем, зависит от нас, от честности и от того, как мы будем платить налоги. А задача государства - сделать так, чтобы заплатить налоги было легко и понятно, налоговая нагрузка была справедливой", - подчеркнул белорусский лидер.

Также Президент считает, что у каждого гражданина должен быть выбор, куда вложить деньги. "Мы этот выбор в полном объеме еще не предоставили. Это возможно в рамках полноценного финансового рынка, ценных бумаг, гособлигаций, инвестиционных фондов, криптовалюты. Все это должно стать обыденной задачей государства, для этого нужно создать прозрачные правила и условия", - отметил он.

Еще одним важным, по мнению главы государства, направлением является страхование. "Тут тоже у нас очень много работы, и мы в этом направлении будем развиваться", - сказал Александр Лукашенко.-0-