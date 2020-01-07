Лукашенко на Рождество приехал в храм на территории Свято-Елисаветинской женской обители

7 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождество приехал в храм в честь иконы Божией Матери "Державная" на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В храме главу государства приветствовали воспитанники воскресной школы монастыря, которые преподнесли ему букет цветов. Президент в свою очередь вручил им рождественские подарки - книги о православных праздниках и сладости.

Затем Александр Лукашенко по традиции зажег рождественскую свечу.

Президент в своей речи обратился не только к пришедшим в храм, но и всем, кто празднует Рождество Христово. "Светлый добрый праздник, который вселяет в наши сердца веру, надежду, любовь и доброту. Мне кажется, что этот храм, эта обитель, в которых мы находимся, и есть воплощение этих добрых и светлых слов", - сказал он.

Александр Лукашенко передал в дар храму икону "Рождество Христово". Эта писаная икона белорусского автора Андрея Щербинина отображает величайшее событие - приход на землю Сына Божьего в Вифлеемской пещере - Рождество Христово, праздник великого обновления мира, день спасения и всеобщей радости.

В свою очередь настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок передал в дар главе государства икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.

Храм в честь иконы Божией Матери "Державная" входит в состав монастырского комплекса Свято-Елисаветинского женского монастыря. Храм построен в период 2001-2007 годов собственными силами монастыря, при активном участии тружеников монастырских мастерских. Храм освящен 18 октября 2008 года митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, ныне почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Сам же монастырь в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы основан в 1999 году. Помимо храмов, различных мастерских монастырь имеет в пригороде свое подворье, где создан центр для опеки социально незащищенных людей. Сестры монастыря несут послушание в Республиканской клинической психиатрической больнице, психоневрологическом интернате, в Научно-исследовательском институте пульмонологии и фтизиатрии в Новинках.

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Православные верующие празднуют Рождество Христово Церковь гласит, что в праздник Рождества человек примиряется с Богом. Всю ночь в православных церквях длится богослужение, а на утро, 7 января, люди поздравляют друг друга с Рождеством Христовым.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества.