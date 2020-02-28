Лукашенко на съезде ФПБ напомнил о разнице между зарплатой и "зряплатой"

28 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, подчеркнул важность надежной защиты тех, кто добросовестно трудится на предприятиях и в организациях, но одновременно напомнил о роли профсоюзов в противодействии обратным фактам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо шевелиться для того, чтобы нормально жить. И у нас много таких людей. Слава богу, Беларусь еще не обленилась настолько, чтобы не понимать: больше работаешь - больше зарабатываешь. И вот таких людей мы должны поддерживать. Это моя политика - политика справедливости. Да, о зарплате много говорим, но это не "зряплата", а зарплата, которую нужно заработать. И на это надо работников настраивать", - сказал глава государства.

"Если хочешь жить лучше, работать нужно больше. Мы захотели рынка, вступили в него, а это конкуренция, - отметил Александр Лукашенко. - Сегодня рабочие места есть. Да, можно сказать, что это не те рабочие места (речь о невысокой зарплате. - Прим. БЕЛТА). Но чтобы иметь то рабочее место, на рынке надо конкурировать. Начиная от образования и заканчивая тем образом жизни, которым ты сегодня живешь. Это реальность. И такая реальность справедлива, чтобы не было уравниловки".

Президент подчеркнул, что особо необходимо поддерживать людей труда, которые создают блага. "Но давайте откровенно. Трудно, наверное, процент посчитать. А сколько бездельников и прилипал, как их раньше называли?" - отметил глава государства.

Он положительно оценил тот факт, что на нынешнем этапе профсоюзы не занимают позицию некоего критиканства, а начинают конкретно разбираться с нанимателями и руководителями, кто работает, а кто нет. "И эта тенденция в будущем будет только усилена", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы не должны огулом всех защищать. Мы должны обеспечить защиту тем, кто работает. Кто не хочет, того надо научить или заставить работать. Надо дифференцироваться в трудовых коллективах", - заявил Александр Лукашенко.

"Человек-трудяга должен быть защищен. Денег жалеть для таких людей не надо. А вот тот, кто сегодня не работает, не надо бояться профсоюзам заставить их работать, - еще раз подчеркнул глава государства. - Вы (профсоюзы. - Прим. БЕЛТА) государственники. И мы все в это сложное время для нашей страны с вами вместе в одном ряду должны решать эти проблемы, ни на кого не спихивая их. Брать и решать".-0-